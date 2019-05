Crise na Venezuela pode elevar preços de petróleo, diz Bolsonaro

O presidente da República, Jair Bolsonaro, reconheceu que a crise na Venezuela pode elevar os preços do petróleo, e, assim, encarecer os combustíveis no Brasil, dada a política de reajustes da Petrobras.

Foto: Valter Campanato / ABr

“Uma preocupação existe sim. Com essa ação, com embargos, o preço do petróleo, a princípio, sobe, e nós temos de nos preparar, dada a política da Petrobras de não intervencionismo nessa parte. Poderemos ter um problema sério dentro do Brasil como efeito colateral do que acontece lá na Venezuela”, admitiu.

Mas o presidente reforçou a política da companhia e disse que vai “conversar” para se “antecipar” a problemas externos. “A política de reajuste adotada pela Petrobras é essa, e vamos conversar para nos antecipar a problemas de fora que vieram de forma bastante grave aqui para dentro do Brasil.”

Bolsonaro deu as declarações após participar de um encontro para discutir a situação da Venezuela, que reuniu o estado maior das Forças Armadas, comandantes dessas forças, o ministro de Relações Exteriores (MRE), Ernesto Araújo, e o ministro do GSI, general Augusto Heleno.