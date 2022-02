Crise entre Ucrânia e Rússia deixa a Turquia em dilema

A Turquia está presa entre a Rússia e a Ucrânia em um momento em que as tensões estão aumentando entre esses dois países, ambos vizinhos adjacentes ao Mar Negro. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan declarou sobre o tem: “Não podemos virar as costas para nenhum deles”.

“Temos relações econômicas, militares e políticas com a Rússia. Também temos relações econômicas, militares e políticas com a Ucrânia. Nosso objetivo é tomar medidas de forma que possamos resolver esse problema sem virar as costas para nenhum deles”, disse Erdogan a repórteres.

A Turquia se ofereceu em várias ocasiões para mediar entre os dois países. O território turco está localizado na costa sul do Mar Negro, com a Ucrânia ao norte e a Rússia a nordeste.