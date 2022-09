Credores atendem pedido para suspender dívida da Ucrânia

O Grupo de Credores da Ucrânia, que inclui os EUA, concluiu nesta quarta-feira um Memorando de Entendimento para suspender o serviço da dívida externa da Ucrânia até o final de 2023. O pedido foi feito pelo próprio governo ucraniano.

“Com o nosso apoio orçamentário à Ucrânia totalizando US$ 8,5 bilhões, o adiamento do serviço da dívida é mais uma maneira pela qual os EUA estão com a Ucrânia em sua luta contra a guerra brutal da Rússia”, disse a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen. “Peço a todos os outros credores bilaterais oficiais que se juntem a nós no apoio à Ucrânia enquanto ela se defende”, afirmou.

O Memorando de Entendimento assinado em Washington prevê a suspensão do serviço da dívida pelos credores oficiais para “aliviar as pressões de liquidez sobre a Ucrânia e permitir que seu governo aumente os gastos sociais, de saúde e econômicos em face da guerra de agressão injustificada e não provocada da Rússia”.

Durante a reunião, o ministro de Finanças da Ucrânia fez uma descrição da situação econômica e financeira do seu país e apresentou as medidas tomadas pelo seu governo nos últimos meses para apoiar a economia ucraniana no contexto da guerra.