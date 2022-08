Cratera de 32 metros surge ‘do nada’ e assusta moradores no deserto do Atacama

Cratera surgiu no sábado, 30, a aproximadamente 600 metros de uma região povoada - Foto: Serviço Nacional de Geologia e Mineração do Chile

Autoridades do Chile se esforçam para explicar como uma cratera de aproximadamente 32 metros de diâmetro, de forma circular, apareceu repentinamente no norte do país, na região do deserto do Atacama.

A cratera surgiu no sábado, 30, a aproximadamente 600 metros de uma região povoada e de um centro de saúde da cidade de Tierra Amarilla, localizada a 800 km de Santiago. Segundo autoridades locais, a medida inicial do buraco foi de 25 metros de diâmetro, mas continuou aumentando nos dias seguintes – o que causou um nível de preocupação adicional.

O prefeito de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga, afirmou que os deslizamentos de terra que alargam a cratera podem ser ouvidos de perto do local. Ele pediu apoio federal para investigar a origem e as causas do aparecimento da cratera, bem como os riscos de que um evento similar possa voltar a acontecer em outra área da cidade.

A região em que está localizada a cratera é cercada por áreas de mineração – que autoridades políticas acreditam que podem estar ligadas ao fato. A cratera, por exemplo, surgiu nas imediações da mina de Alcaparrosa, que pertence a empresa de mineração Candelaria.

“É um medo que sempre tivemos como comunidade, o fato de estarmos cercados por jazidas de mineração” e trabalhos subterrâneos, disse Zúñiga a jornalistas.

O Serviço Nacional de Geologia e Mineração do Chile, vinculado ao Ministério de Mineração, disse no Twitter que enviou seus especialistas à área para avaliar a situação e fazer recomendações.

O fato reavivou o temor de muitos dos habitantes da região de que a terra possa ceder e engolir casas. No entanto, o governador regional do Atacama, Mario Vargas, afirmou que investigações de universidades locais descartaram essa possibilidade, e que eventos como o deste sábado já ocorreram antes. “Esta não é a primeira vez que algo assim acontece”, disse.

Representantes da mineradora Candelaria declararam que desconhecem as causas do surgimento da cratera e que colaboram com as autoridades para apresentar uma explicação.