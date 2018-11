Correções no mercado de ações vêm e vão, diz conselheiro de Trump

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Larry Kudlow, minimizou nesta terça-feira o movimento de correção nos mercados acionários norte-americanos, dizendo que o importante é que os fundamentos econômicos estão fortes.

“Converso com amigos em Wall Street e eles me dizem que a queda está concentrada nas ações tecnologia, as chamadas FAANG (acrônimo para Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google). Correções vêm e vão. A economia está indo muito bem. Os fundamentos econômicos estão tão bem, não vamos perder isso de vista”, disse Kudlow em entrevista à Fox Business.

O conselheiro do presidente Donald Trump não quis debater se o comportamento do mercado acionário norte-americano tem relação com a derrota republicana na Câmara após as eleições. “Não vejo, após a eleição, que as políticas pró-crescimento de Trump possam ser derrubadas”, reiterou. (Marcelo Osakabe)