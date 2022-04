Coronavírus: controle antivírus se espalha pela China conforme infecções aumentam

Os controles contra o coronavírus que fecharam algumas das maiores cidades da China e alimentaram a irritação pública estão se espalhando à medida que as infecções aumentam, prejudicando uma economia fraca e alertando sobre possíveis ondas de choque globais, informou nesta sexta-feira, 15, a Associated Press.

Xangai está flexibilizando as regras que confinaram a maioria de seus 25 milhões de habitantes em casa após reclamações de que eles tiveram problemas para conseguir comida. Mas a maioria dos negócios ainda está fechada. O acesso a Guangzhou, um centro industrial de 19 milhões de habitantes perto de Hong Kong, foi suspenso esta semana. Outras cidades estão cortando o acesso ou fechando fábricas e escolas.

Coreia do Sul

A Coreia do Sul removerá a maioria das restrições pandêmicas à medida que se afasta lentamente do surto da variante Ômicron, com o número de casos se estabilizando, segundo autoridades locais, informou a Associated Press. A partir da próxima semana, o limite de 10 pessoas em reuniões sociais privadas será removido e o toque de recolher à meia-noite em restaurantes, cafés e outros negócios fechados será suspenso. A proibição de grandes comícios políticos e outros eventos envolvendo 300 ou mais pessoas também será removida.

As pessoas ainda serão obrigadas a usar máscaras em ambientes fechados, mas as autoridades podem remover um mandato de uso de máscaras em locais externos se o avanço do coronavírus desacelerar ainda mais nas próximas duas semanas, disse o ministro da Saúde Kwon Deok-cheol em uma nota do governo nesta sexta-feira.

Austrália

Autoridades de saúde australianas estão pedindo cautela após o surgimento de uma variante híbrida da Ômicron, chamada de XE. Segundo o jornal britânico The Guardian, o primeiro caso confirmado no país foi detectado em um viajante estrangeiro que testou positivo em 9 de abril, após pousar em Nova Gales do Sul. Embora nenhum outro caso de XE tenha sido detectado, a suspensão dos testes negativos obrigatórios de covid-19 antes de chegar à Austrália preocupa o país sobre o avanço em relação ao avanço das subvariantes. Fonte: Associated Press.