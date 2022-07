Mundo Coronavírus: China decreta lockdown em duas regiões com 1,7 milhão de habitantes

Os mais de 1,7 milhão de habitantes de duas regiões na província chinesa de Anhui entraram em lockdown, em mais uma evidência de que o país asiático não pretende abandonar a rígida estratégia de combate ao coronavírus, que tem sido chamada de “tolerância zero”.

Segundo autoridades locais, a província registrou 258 novos casos da doença neste domingo, 3, a maior parte nos condados de Lingbi e Si, onde as restrições foram impostas. Na China como um todo, foram confirmados 380 infecções no domingo.

As medidas voltam a suscitar incertezas sobre a capacidade de Pequim de assegurar crescimento econômico em um cenário de rigidez na prevenção da covid-19. A segunda maior economia do planeta ainda tenta se recuperar de meses de lockdown em Xangai, que terminou no início de junho.