Coronavírus: Chile tem o menor número de hospitalizados desde março

As autoridades sanitárias do Chile registraram 131 mortes e 2.696 novos casos de Covid-19 na sexta-feira. Com a cifra, são 33.767 vítimas da pandemia no país desde março de 2020. O Chile tem um dos processos de vacinação contra o coronavírus mais eficientes do mundo. Atualmente 73% da população está com o esquema vacinatório completo. Com 2.447 hospitalizados, o país vê o número em seu patamar mais baixo desde março.

Cuba

O país reportou neste sábado, 10, pelo terceiro dia consecutivo, recordes de casos e mortes por Covid-19. Foram registradas 31 mortes e 6.750 contaminados. Ao todo, Cuba contabiliza 231.568 casos e 1.490 mortes causadas pela doença, segundo o Ministério da Saúde Pública (Minsap). (Com agências internacionais).