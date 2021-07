Coreias concordam em restabelecer linhas oficiais de comunicação

As Coreias do Sul e do Norte concordaram em restaurar as linhas de comunicação entre os países, cortadas desde o ano passado, e trocaram mensagens nesta terça-feira, 27, anunciou a presidência sul-coreana. O movimento é visto como um passo positivo para uma reaproximação entre as duas nações – apesar de ainda não representar nenhum avanço quanto às negociações sobre temas nucleares.

A Coreia do Norte interrompeu todo o diálogo oficial com a vizinha do Sul em junho do ano passado, após acusar ativistas sul-coreanos de enviarem panfletos contra Pyongyang do outro lado da fronteira. Mas os líderes dos dois países vizinhos trocam cartas pessoais desde abril para melhorar a relação e concordaram em restaurar as linhas de emergência.

O contato, por telefone, foi feito através de três canais, incluindo uma linha direta militar. Segundo as autoridades de Seul, os países concordaram em falar duas vezes por dia utilizando dois dos canais, como fizeram no passado. Os rivais usam os canais para definir suas posições sobre questões gerais, e até mesmo propor um diálogo mais amplo, e os links também são essenciais para evitar confrontos acidentais ao longo de sua disputada fronteira marítima.

“Segundo o acordo entre os governantes, o Norte e o Sul tomaram a medida de reabrir todas as linhas de comunicação intercoreanas” a partir desta terça-feira, noticiou a agência de notícias oficial norte-coreana KCNA. A agência acrescentou que “os dois governantes também concordaram em restaurar uma confiança mútua entre as duas Coreias o mais rápido possível e em avançar com o relacionamento novamente”.

Embora a retomada da comunicação possa ajudar a aliviar as tensões através da fronteira mais fortemente fortificada do mundo, é apenas um pequeno primeiro passo e Pyongyang não deve reativar vigorosos programas de cooperação com Seul ou voltar às negociações nucleares lideradas pelos Estados Unidos tão cedo.

Alguns especialistas dizem que a Coreia do Norte está almejando melhorar os laços com a Coreia do Sul na esperança de persuadir os EUA a fazer concessões quando a sua diplomacia nuclear mais ampla com Washington for retomada. Esforços que foram paralisados por mais de dois anos.

Durante o impasse diplomático, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, ameaçou aumentar seu arsenal nuclear se os EUA não abandonassem sua política hostil, uma aparente referência às sanções americanas ao país. Mas ele ainda mantém sua moratória autoimposta aos testes de armas poderosas, um sinal de que ele não quer descarrilar completamente a diplomacia com Washington.

A retomada das comunicações de terça-feira ocorre no 68º aniversário da assinatura do armistício que encerrou a Guerra da Coreia (1950-53), que opôs a Coreia do Sul e as forças dos EUA lideradas pelos EUA contra a Coreia do Norte e a China. Esse armistício ainda não foi substituído por um tratado de paz, deixando a Península Coreana em um estado técnico de guerra, com cerca de 28.500 soldados americanos ainda estacionados na Coreia do Sul.

A Coreia do Norte ocasionalmente corta a comunicação nos canais – por não responder a telefonemas ou mensagens de fax sul-coreanos – em tempos de tensões com Seul e Washington.

O corte mais recente ocorreu em junho do ano passado, em protesto contra o que a Coreia do Norte chamou de fracasso do Sul em impedir que ativistas distribuíssem folhetos anti-Pyongyang por sua fronteira. Uma irada Coreia do Norte posteriormente explodiu um escritório de ligação vazio, construído na Coreia do Sul, ao norte da fronteira dos países.

Muitos especialistas disseram que a ação provocativa sinalizou que o Norte estava frustrado porque Seul não conseguiu reviver os lucrativos projetos conjuntos coreanos que deram ao Norte a tão necessária moeda estrangeira e persuadiram os EUA a aliviar as sanções.

Essas sanções afetaram a já exaurida economia do Norte, assim como a má administração, os danos das tempestades do verão passado e o fechamento da fronteira durante a pandemia do coronavírus. Em discursos recentes, Kim pediu que seu povo se preparasse para restrições prolongadas pela covid-19. Embora seus comentários possam indicar que a situação econômica pode piorar, grupos externos de monitoramento não viram sinais de fome em massa ou caos social no país de 26 milhões de habitantes.

“A Coreia do Norte sabe que um dia terá que se sentar para conversar com o governo Biden. Ela acha que a Coreia do Sul ainda tem um valor efetivo para fazer Biden se mover” em uma direção que favoreça, disse Nam Sung-wook, um professor da Universidade da Coreia. “A Coreia do Norte também pode construir uma (imagem internacional) de que está disposta a continuar o diálogo” com o mundo exterior.

Ainda assim, Nam disse que a restauração dos canais de comunicação provavelmente não levará a uma melhora dramática nos laços, como uma cúpula, seja entre a Coreia do Sul e o Norte ou entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos.

De acordo com o escritório de Moon Jae-in, as cartas recentes trocadas entre ele e Kim não discutiram a realização de um encontro de cúpula ou conversas por telefone entre eles.

Moon, que defende uma maior reconciliação com a Coreia do Norte, viajou anteriormente entre Pyongyang e Washington para facilitar uma cúpula de 2018 entre Kim e os EUA.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, pediu à Coreia do Norte que volte a uma mesa de negociações. Mas, no mês passado, altos funcionários norte-coreanos, incluindo a poderosa irmã de Kim, rejeitaram as perspectivas de uma retomada antecipada das negociações.

Alguns especialistas acham que a Coreia do Norte pode ser obrigada a entrar em contato com os EUA ou a Coreia do Sul se suas dificuldades econômicas piorarem. Ao tomar medidas para melhorar as relações com Seul agora, o Norte pode estar se preparando para esse momento.

Park Won Gon, professor de estudos da Coreia do Norte na Universidade Ewha Womans de Seul, alertou contra a leitura excessiva do que significa a restauração dos canais de comunicação sobre as dificuldades econômicas do Norte. Ele citou relatos de que a Coreia do Norte ainda se recusa a receber ajuda até mesmo da China, seu maior aliado, devido a temores de que as entregas de ajuda possam espalhar o vírus.

Ele disse que a Coreia do Norte pode esperar que os laços mais fortes ajudem os liberais sul-coreanos que apoiam melhores laços com o Norte a vencer as eleições presidenciais de março próximo. (Com agências internacionais)