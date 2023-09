Brasil e Mundo Coreia do Sul realiza desfile militar, à medida que tensões com Coreia do Norte aumentam

Desfiles militares com novos mísseis balísticos, tanques e soldados marchando em formação são locais comuns na Península Coreana, mas nos últimos anos têm sido limitados à Coreia do Norte. Mas na terça-feira, pela primeira vez em uma década, a Coreia do Sul realizou a sua própria parada militar, à medida que as tensões aumentam na região e o governo de Seul adota uma abordagem mais conflituosa nas suas relações com o país vizinho.

O clima impediu um sobrevoo programado dos caças americanos F-35 e sul-coreanos KF-21, mas pela primeira vez mais de 300 soldados de combate das forças armadas dos EUA na Coreia marcharam ao lado dos militares sul-coreanos.

“Nossos militares retaliarão imediatamente contra qualquer provocação norte-coreana”, disse o presidente, Yoon Suk Yeol, em discurso na Base Aérea de Seul, em que alertou o líder Kim Jong Un contra o uso de armas nucleares e elogiou os militares da Coreia do Sul.

O renascimento das paradas militares na Coreia do Sul representa um regresso a uma demonstração explícita de força destinada a demonstrar à Coreia do Norte que os militares de Seul estão preparados para responder a quaisquer ameaças. “Hoje a Coreia do Sul demonstrou não só o seu poderio militar, mas também a sua aliança reforçada com os EUA”, disse Lee Yong-joon, antigo enviado nuclear sul-coreano. “O que é anormal é que não o fizemos há cinco anos, e não que esteja a acontecer agora.”