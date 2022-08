Mundo Coreia do Sul inicia exercícios militares com os EUA em meio às ameaças do Norte

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul iniciaram seu maior treinamento militar combinado em anos nesta segunda-feira, 22, ao aumentar sua postura de defesa contra a crescente ameaça nuclear norte-coreana. Os exercícios Ulchi Freedom Shield continuarão até 1º de setembro e incluem o uso de aeronaves, navios de guerra, tanques e potencialmente dezenas de milhares de soldados.

Enquanto Washington e Seul descrevem seus exercícios como defensivos, a Coreia do Norte os retrata como ensaios de invasão e os usou para justificar seu desenvolvimento de armas e mísseis.

As tensões aumentaram desde o colapso do segundo encontro entre o ex-presidente Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong Un no início de 2019. Os americanos então rejeitaram as exigências norte-coreanas de uma grande liberação de incapacitantes sanções lideradas pelos EUA em troca do desmantelamento de um complexo nuclear envelhecido, que equivaleria a uma rendição parcial do poder nuclear do Norte. Desde então, Kim prometeu reforçar sua dissuasão nuclear diante de pressão dos EUA. Fonte: Associated Press.