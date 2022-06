Mundo Coreia do Sul e EUA disparam mísseis no mar, respondendo lançamento norte-coreano

As Forças Armadas de Estados Unidos e Coreia do Sul lançaram oito mísseis balísticos no mar nesta segunda-feira, 6, em uma demonstração de força semelhante à exibição de um míssil norte-coreano no dia anterior, que estendeu uma série provocativa em demonstrações de armas.

O exercício de tiro real dos aliados envolveu oito mísseis do Sistema de Mísseis Táticos do Exército – um americano e sete sul-coreanos – que foram disparados nas águas orientais da Coreia do Sul em 10 minutos após notificações para segurança aérea e marítima, de acordo com o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul e Forças dos EUA Coreia.

Os lançamentos tiveram como objetivo demonstrar a capacidade de responder com rapidez e precisão aos ataques norte-coreanos, disseram os militares sul-coreanos.

Neste domingo, dia 5, militares sul-coreanos detectaram que a Coreia do Norte disparou oito mísseis de curto alcance ao longo de 35 minutos de pelo menos quatro locais diferentes, incluindo áreas costeiras ocidentais e orientais e duas áreas do interior ao norte e perto da capital, Pyongyang, no que parecia ser um recorde de um dia para os lançamentos balísticos do país.

Essa foi a 18ª rodada de testes de mísseis da Coreia do Norte apenas em 2022 – uma sequência que incluiu os primeiros lançamentos de mísseis balísticos intercontinentais do país em quase cinco anos. Autoridades sul-coreanas e norte-americanas também dizem que a Coreia do Norte está se preparando para realizar seu primeiro teste nuclear desde setembro de 2017, enquanto o líder Kim Jong Un pressiona uma atitude arriscada para consolidar o status do Norte como potência nuclear e negociar concessões econômicas e de segurança a partir de uma posição de força. Fonte: Associated Press.