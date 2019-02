Coreia do Sul e EUA assinam acordo de US$ 924 mi para manter militares em Seul

Coreia do Sul e os Estados Unidos assinaram um novo acordo neste domingo que aumenta a contribuição de Seul para o custo da presença militar americana em seu território para US$ 924 milhões, informou o Ministério das Relações Exteriores de Seul em comunicado.

A Coreia do Sul forneceu no ano passado cerca de US$ 830 milhões, cobrindo cerca de 40%

do custo da implantação de 28.500 soldados dos EUA cuja presença se entende para impedir a agressão da Coreia do Norte. O presidente americano Donald Trump vinha pressionando a

Coreia do Sul para pagar mais.

O comunicado disse que os dois países reafirmaram a necessidade da permanência dos EUA em meio à “mudança rápida da situação na península coreana”. O ministério disse que os EUA asseguraram à Coreia do Sul que é comprometida com a aliança e não tem planos para ajustar o número de suas tropas.

A Coreia do Sul começou a pagar pela implantação militar dos EUA no início dos anos 90, depois de reconstruir sua economia da devastação da Guerra da Coreia de 1950-1953.

sentimentos antiamericanos. Fonte: Associated Press