Mundo Coreia do Sul e EUA anunciam maior exercício militar de campo conjunto em 5 anos

Os exércitos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos anunciaram que vão realizar neste mês o seu maior exercício militar de campo conjunto dos últimos cinco anos, batizado de Warrior Shield FTX. A Coreia do Norte ameaçou tomar medidas sem precedentes contra treinamentos desse tipo, e é provável que responda com testes de mísseis à ação que considera como o ensaio de uma invasão.

Os exércitos americano e sul-coreano também anunciaram que vão conduzir o exercício Freedom Shield, um treinamento de posto de comando simulado por computadores, de 13 a 23 de março, para fortalecer suas capacidades de defesa e resposta. O anúncio ocorre poucos dias depois de os Estados Unidos enviarem um avião bombardeiro de longo alcance B-1B para sobrevoar a Península Coreana, na sexta-feira, 23, em uma demonstração de força contra a Coreia do Norte. Fonte: Associated Press.