Mundo Coreia do Sul diz que Coreia do Norte lançou míssil balístico em costa leste

A Coreia do Norte testou nesta quinta-feira, 15, um míssil balístico em sua costa leste, horas depois de tropas sul-coreanas e norte-americanas terem encerrado uma quinta rodada de exercícios de tiro perto da fronteira fortemente fortificada das Coreias. O lançamento norte-coreano é o primeiro desde que falhou em uma tentativa de colocar seu primeiro satélite espião em órbita no final de maio. A Coreia do Sul disse que o lançamento ocorreu na noite de quinta-feira (pelo horário local), mas não deu mais detalhes.

O Ministério da Defesa do Japão também disse ter detectado um possível míssil balístico disparado pela Coreia do Norte.

O lançamento ocorreu depois que os militares da Coreia do Norte prometeram uma resposta não especificada aos exercícios sul-coreanos e norte-americanos em um campo de tiro sul-coreano na linha de frente.

Os exercícios foram a quinta e última rodada de exercícios de tiro sul-coreano e norte-americanos que começaram no mês passado, e foram acompanhados pelo presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol. As atividades deste ano foram as maiores desde que começaram, em 1977.

“Nossa resposta aos exercícios é inevitável”, disse um porta-voz não identificado do Ministério da Defesa norte-coreano, em comunicado divulgado pela mídia estatal. “Nossas Forças Armadas irão se opor totalmente a qualquer forma de movimento demonstrativo e provocação dos inimigos.”

As tensões políticas aumentaram nos últimos meses, à medida que o ritmo dos testes de armas norte-coreanos e dos exercícios militares EUA-Coreia do Sul aumentou.

A Coreia do Norte testou cerca de 100 mísseis desde o início de 2022. Fonte: Associated Press.