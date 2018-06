Coreia do Sul aguarda informações sobre exercício militar com EUA

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul afirmou que ainda tenta determinar o significado das declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mais cedo, Trump disse que cancelaria os exercícios militares conjuntos entre os dois países, a pedido da Coreia do Norte, e que isso faria os EUA economizarem muito dinheiro.

O Pentágono há tempos argumenta que as manobras, defensivas em sua natureza, são necessárias para manter a prontidão das forças americanas na Coreia do Sul. Uma graduada fonte militar sul-coreana afirmou hoje que “nada mudou” em relação aos exercícios, enquanto um porta-voz das Forças Armadas americanas na Coreia do Sul disse que não recebeu novas diretrizes sobre as manobras militares conjuntas.

Os EUA e a Coreia do Sul concluíram recentemente uma ambiciosa série de exercícios. O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, disse que o acordo fechado hoje entre EUA e Coreia do Norte “será lembrado como um evento histórico”, elogiando os avanços no diálogo. Fonte: Dow Jones Newswires.