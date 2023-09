Coreia do Norte vai expulsar Travis King, soldado americano que desertou

A Coreia do Norte decidiu deportar Travis King, um soldado americano que cruzou a fronteira do país em julho, depois de determinar que ele havia entrado ilegalmente, anunciou Pyongyang nesta quarta-feira, 27.

A reportagem da mídia estatal da Coreia do Norte não especificou quando King seria libertado. Pyongyang alegou que King “confessou que entrou ilegalmente no território da Coreia do Norte”.

King foi punido por má conduta enquanto servia em uma base militar dos Estados Unidos na Coreia do Sul e havia recebido ordens de voltar ao país. Contudo, o soldado decidiu se juntar a um passeio turístico na zona desmilitarizada entre Seul e Pyongyang e cruzou a fronteira.

Depoimento

No mês passado, a Coreia do Norte alegou que King disse aos investigadores que decidiu cruzar a fronteira para o país asiático por causa do seu “mal estar pelos maus tratos e discriminação racial dentro do Exército dos EUA”.

A Coreia do Norte só confirmou em agosto que tinha detido King. Naquele momento, os meios de comunicação estatais afirmaram que King expôs as suas frustrações com a sociedade americana e que o soldado expressou a vontade de procurar refúgio na Coreia do Norte ou em um outro país.

Em entrevista no mês passado à Associated Press, a mãe de King, Claudine Gates, disse que seu filho tinha “tantos motivos” para querer voltar para casa.

“Eu simplesmente não consigo imaginá-lo querendo ficar na Coreia quando ele tem família nos Estados Unidos. Ele tem tantos motivos para voltar para casa”, disse ela. (Com agências internacionais)