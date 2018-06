Coreia do Norte tem escolha ‘dramática’ sobre desnuclearização, diz Bolton

O conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, John Bolton, disse que a Coreia do Norte tem diante de si uma “escolha decisiva e dramática” sobre a possibilidade de abandonar seu programa nuclear e de mísseis balísticos.

À Fox News, o membro do gabinete do presidente Donald Trump afirmou nesta quarta-feira que os EUA descobrirão a escolha de Pyongyang em breve, já que o engajamento diplomático entre os dois países avançará rapidamente. Ele aponta que o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, e outras autoridades se reunirão com oficiais norte-coreanos. Os EUA não têm qualquer interesse em que essas conversas se arrastem por muito tempo, comentou Bolton.

Ele também assegurou que, até os EUA receberem provas reais da desnuclearização norte-coreana, todas as sanções econômicas contra o país asiático permanecerão em vigor.

Na sequência do encontro de cúpula deste mês com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, em Cingapura, Trump escreveu no Twitter que “não há mais uma ameaça nuclear da Coreia do Norte”. (Associated Press)