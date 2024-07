Mundo Coreia do Norte realiza teste de mísseis em resposta a exercício militar do Sul com EUA

A Coreia do Norte realizou nesta segunda-feira, dia 1º, testes com dois mísseis balísticos, um dia após o país prometer respostas “ofensivas e esmagadoras” a um novo exercício militar dos EUA com a Coreia do Sul e o Japão. A informação foi divulgada pelo exército da Coreia do Sul.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse em um comunicado que os mísseis foram lançados com 10 minutos de intervalo em direção ao nordeste da cidade de Jangyon, no sudeste da Coreia do Norte. O comunicado afirmou que o primeiro míssil voou 600 quilômetros e o segundo 120 quilômetros, mas não disse onde eles aterrissaram.

A Coreia do Norte normalmente testa mísseis em direção às suas águas orientais, mas a distância de voo do segundo míssil foi muito curta para alcançar essas águas. O porta-voz do Estado-Maior Conjunto sul-coreano, Lee Sung Joon, disse mais tarde em uma entrevista coletiva que o segundo míssil sofreu um possível voo anormal durante a fase inicial de seu voo. Ele disse que, se o míssil explodiu, seus destroços provavelmente se espalharam no solo, embora nenhum dano tenha sido relatado imediatamente.

Lee disse que uma análise adicional do lançamento do segundo míssil estava em andamento. A mídia sul-coreana, citando fontes militares não identificadas, informou que é altamente provável que o segundo míssil tenha caído em uma área interna do Norte. Os relatórios disseram que o primeiro míssil caiu nas águas ao largo da cidade oriental norte-coreana de Chongjin.

“Versão asiática da Otan”

O Estado-Maior Conjunto condenou os lançamentos do Norte como uma provocação que representa uma séria ameaça à paz na Península Coreana. Disse que a Coreia do Sul mantém uma prontidão firme para repelir quaisquer provocações da Coreia do Norte em conjunto com a aliança militar com os Estados Unidos.

Os lançamentos ocorreram dois dias após a Coreia do Sul, os EUA e o Japão concluírem seus novos exercícios trilaterais na região. Nos últimos anos, os três países têm expandido sua parceria de segurança trilateral para melhor lidar com as ameaças nucleares em evolução da Coreia do Norte e a crescente assertividade da China na região.

O exercício “Freedom Edge” foi projetado para aumentar a sofisticação com exercícios simultâneos aéreos e navais voltados para melhorar a defesa conjunta contra mísseis balísticos, guerra antissubmarina, vigilância e outras habilidades e capacidades. O exercício de três dias envolveu um porta-aviões dos EUA, bem como destróieres, jatos de combate e helicópteros dos três países.

No domingo, o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte emitiu uma longa declaração condenando fortemente o exercício “Freedom Edge”, chamando a parceria EUA-Coreia do Sul-Japão de uma versão asiática da Otan. Disse que o exercício destruiu abertamente o ambiente de segurança na Península Coreana e continha a intenção dos EUA de sitiar a China e exercer pressão sobre a Rússia. A declaração disse que a Coreia do Norte “defenderá firmemente a soberania, segurança e interesses do estado e a paz na região através de contramedidas ofensivas e esmagadoras”.

Míssil multi-ogiva

Os lançamentos de segunda-feira foram os primeiros disparos de armas do Norte em cinco dias. Na quarta-feira, a Coreia do Norte lançou o que chamou de míssil multi-ogiva no primeiro teste conhecido de uma arma avançada em desenvolvimento destinada a derrotar as defesas antimísseis dos EUA e da Coreia do Sul.

A Coreia do Norte disse que o lançamento foi bem-sucedido, mas a Coreia do Sul descartou a alegação do Norte como uma decepção para encobrir um lançamento fracassado. Nas últimas semanas, a Coreia do Norte flutuou numerosos balões carregados de lixo em direção à Coreia do Sul, no que descreveu como uma resposta recíproca aos ativistas sul-coreanos que enviam panfletos políticos via seus próprios balões.

No mês passado, a Coreia do Norte e a Rússia também firmaram um acordo prometendo assistência mútua de defesa se uma das duas for atacada, um grande pacto de defesa que levantou preocupações de que poderia encorajar Kim a lançar mais provocações à Coreia do Sul.

Enquanto isso, a Coreia do Norte abriu uma reunião importante do partido governante na sexta-feira para determinar o que chamou de “questões importantes e imediatas” relacionadas aos trabalhos para aprimorar ainda mais o socialismo ao estilo coreano. Observadores disseram que a reunião continuaria na segunda-feira. Fonte: Associated Press.