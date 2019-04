‘Coreia do Norte precisa de garantias sobre sua segurança’, afirma Putin

O presidente russo Vladimir Putin afirmou nesta quinta-feira, 25, que a Coreia do Norte precisa de garantias sobre sua segurança e que a desnuclearização só poderá acontecer com base no direito internacional. Putin, que afirmou ser favorável à “completa desnuclearização”, disse ter a impressão de que o líder norte-coreano, Kim Jong Un, “compartilha o mesmo ponto de vista”.

A Coreia do Norte precisa de “garantias sobre sua segurança, a preservação de sua soberania”, disse Putin, após uma reunião com Kim Jong Un em Vladivostok, no extremo oriente da Rússia. “Precisamos restaurar o poder do direito internacional, voltar ao estado em que o direito internacional, e não a lei do mais forte, determina a situação no mundo”, completou.

Putin destacou que pretende discutir com Washington sobre o que conversou com Kim Jong Un. “Aqui não há segredos, não há conspirações. O próprio presidente Kim nos pediu para informar o lado americano sobre nossa posição”, disse.

O presidente russo afirmou que os interesses de seu país coincidem com os dos Estados Unidos no sentido de que ambos são favoráveis a uma “completa desnuclearização”.”No que diz respeito à redução da ameaça de conflitos nucleares, esta é certamente uma prioridade comum”, disse.

“Tive a impressão de que o líder norte-coreano compartilha o mesmo ponto de vista. E precisamos de garantias de segurança, isto é tudo. Precisamos pensas sobre tudo isto juntos”, finalizou. (Com agências internacionais).