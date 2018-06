Coreia do Norte nos confirmou sua disposição a se desnuclearizar, diz Pompeo

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, afirmou nesta quinta-feira que recebeu de autoridades da Coreia do Norte a confirmação de que o regime de Kim Jong-un está disposto a desnuclearizar o país.

Em entrevista coletiva na Casa Branca, Pompeo reforçou que a desnuclearização “completa, verificável e irreversível” da Península Coreana é o único desfecho que Washington considerará aceitável nas tratativas com Pyongyang.

Questionado sobre como os EUA, em troca da eliminação do programa de armas nucleares norte-coreano, poderiam assegurar a segurança pessoal de Kim Jong-un e a de seu país mesmo depois de uma futura troca de governo na Casa Branca, o número 1 das relações exteriores americanas disse que o gabinete do presidente Donald Trump poderia aprovar um documento no Congresso que desse garantias de longo prazo ao líder da Coreia do Norte.