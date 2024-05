Mundo Coreia do Norte lança míssil ao mar, diz Japão e Coreia do Sul

A Coreia do Norte lançou, nesta segunda-feira, um míssil ao mar, disseram o Japão e a Coreia do Sul.

O gabinete do governo japonês suspendeu um alerta de míssil emitido para a ilha de Okinawa após o lançamento da Coreia do Norte, dizendo que se acreditava que o míssil não se dirigia para a sua região.

A Coreia do Norte já havia notificado a guarda costeira do Japão sobre seus planos de lançar “um foguete satélite” durante uma janela de lançamento de segunda-feira a 3 de junho.

A Coreia do Norte colocou em órbita o seu primeiro satélite de reconhecimento militar em novembro do ano passado, como parte dos esforços para construir uma rede de vigilância baseada no espaço para lidar com o que chama de crescentes ameaças militares lideradas pelos EUA.

A ONU proíbe a Coreia do Norte de realizar quaisquer lançamentos de satélites, considerando-os como um subterfúgio para testar tecnologia de mísseis de longo alcance. A Coreia do Norte tem afirmado firmemente que tem o direito de lançar satélites e testar mísseis.

A Coreia do Norte fornece ao Japão as informações de lançamento porque a guarda costeira japonesa coordena e distribui informações de segurança marítima no Leste Asiático.