Brasil e Mundo Coreia do Norte lança balões provavelmente carregando lixo em direção à Coreia do Sul

A Coreia do Norte retomou o lançamento de balões provavelmente carregando lixo em direção à Coreia do Sul, nesta quinta-feira, 18, informou o exército sul-coreano dias após prometer responder ao que chamou de novas atividades de panfletagem por civis através da fronteira.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse em um comunicado que os balões estavam voando ao norte de Seul, que fica a cerca de uma hora de carro da fronteira. O documento alertou o público sul-coreano para ter cuidado com objetos caindo e relatar às autoridades se encontrarem balões no chão.

Desde o final de maio, os norte-coreanos lançaram mais de 2 mil balões carregando papel usado, pedaços de pano, bitucas de cigarro e até esterco em direção à Coreia do Sul, dizendo que eram em resposta a ativistas sul-coreanos enviando panfletos políticos ao Norte com seus próprios balões. Nenhum material perigoso foi encontrado.

Em resposta, a Coreia do Sul suspendeu um acordo de redução de tensões de 2018 com a Coreia do Norte, retomando brevemente transmissões de propaganda e exercícios militares com munição real em áreas fronteiriças. As campanhas em estilo Guerra Fria entre as Coreias haviam sido pausadas no final de junho.

“Preço horrível e caro”

No início desta semana, a poderosa irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un disse que balões sul-coreanos foram encontrados novamente na fronteira e em outras áreas da Coreia do Norte. Em sua declaração de terça-feira, Kim Yo Jong ameaçou com novos passos retaliatórios, dizendo que a “escória” sul-coreana deve estar pronta para pagar “um preço horrível e caro”.

Isso aumentou as preocupações de que a Coreia do Norte poderia realizar provocações físicas, em vez de lançamentos de balões. O exército sul-coreano disse que aumentou sua prontidão para enfrentar qualquer provocação do país vizinho e que pode disparar contra balões que atravessam a fronteira. Não se sabia imediatamente se grupos na Coreia do Sul recentemente espalharam panfletos na região.

Por anos, grupos ativistas liderados por desertores norte-coreanos usaram balões cheios de hélio para lançar panfletos anti-Coreia do Norte, pendrives contendo música K-pop, dramas sul-coreanos e dólares americanos no Norte. A Coreia do Norte vê tais atividades como uma séria ameaça à segurança e um desafio à sua proibição de notícias estrangeiras para a maioria de seus 26 milhões de habitantes.

Em 2020, a Coreia do Norte destruiu um escritório de ligação construído pela Coreia do Sul em seu território em uma resposta furiosa às campanhas de panfletagem de civis sul-coreanos. Em 2014, o país disparou contra balões voando em direção ao seu território e a Coreia do Sul respondeu, embora não houvesse vítimas. As tensões entre as Coreias aumentaram nos últimos anos devido aos testes de mísseis norte-coreanos e à expansão dos exercícios militares EUA-Coreia do Sul que o país vizinho chama de ensaios de invasão. (Com informações da Associated Press)