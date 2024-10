Mundo Coreia do Norte faz ameaça nuclear à Coreia do Sul, em caso de provocação

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, ameaçou usar armas nucleares e destruir a Coreia do Sul em caso de provocação, informou a mídia estatal nesta sexta-feira, 4. A declaração foi uma resposta ao presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, que disse na terça-feira, 1º, que a Coreia do Norte entraria em colapso caso tentasse usar armas nucleares.

Trocas de farpas entre as duas Coreias não são incomuns, mas os comentários recentes refletem ânimos exaltados após a divulgação da existência de uma instalação nuclear na Coreia do Norte, que tem feito seguidos testes de mísseis.

Fontes informaram que o Parlamento da Coreia do Norte deverá declarar constitucionalmente, na semana que vem, um sistema hostil de “dois Estados” na Península Coreana para rejeitar formalmente a reconciliação com a Coreia do Sul.

Durante uma visita a uma unidade de forças de operação especial na quarta-feira, 2, Kim disse que seus militares “usariam sem hesitação todas as forças ofensivas que possuem, incluindo armas nucleares”, se a Coreia do Sul tentasse violar a soberania da Coreia do Norte. “Se tal situação ocorrer, a existência permanente de Seul e da República da Coreia será impossível”, disse Kim, usando o nome oficial da Coreia do Sul. Fonte: Associated Press.