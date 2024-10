Brasil e Mundo Coreia do Norte diz que vai bloquear fronteira com a Coreia do Sul e reforçar defesas

A Coreia do Norte informou nesta quarta-feira (9) que bloqueará permanentemente a fronteira com a Coreia do Sul e reforçará a defesa para lidar com o que chamou de “histeria de confronto” das forças sul-coreanas e norte-americanas.

Não está claro como as medidas afetarão a relação com a Coreia do Sul, já que as viagens e trocas transfronteiriças estão suspensas há anos.

Militares norte-coreanos disseram que “cortarão completamente as estradas e ferrovias” ligadas à Coreia do Sul e que “fortificarão as áreas relevantes do nosso lado com fortes estruturas de defesa”, de acordo com a Agência Central de Notícias da Coreia do Norte. Fonte: Associated Press.