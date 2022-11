Mundo Coreia do Norte dispara seis mísseis no mar e aumenta tensões internacionais

A Coreia do Norte disparou pelo menos seis mísseis no mar nesta quinta-feira, 3, incluindo um míssil balístico intercontinental (ICBM) que desencadeou alertas de evacuação e interrompeu trens no norte do Japão, somando-se a uma recente enxurrada de testes de armas que aumentou as tensões na região.

O teste do ICBM foi seguido por lançamentos de dois mísseis balísticos de curto alcance, atraindo rápida condenação dos países vizinhos da Coreia do Norte e dos Estados Unidos, que reagiram estendendo os exercícios conjuntos da Força Aérea em andamento com a Coreia do Sul.

Os militares sul-coreanos e japoneses disseram que a Coreia do Norte disparou mais três mísseis de curto alcance nas águas de sua costa leste. Esses lançamentos ocorreram uma hora depois que um alto funcionário militar norte-coreano emitiu uma declaração ameaçando retaliação pela extensão dos exercícios EUA-Coreia do Sul. O ministro da Defesa japonês, Yasukazu Hamada, disse que os mísseis viajaram até 500 quilômetros.

Na quarta-feira, a Coreia do Norte havia disparado mais de 20 mísseis, o máximo que lançou em um único dia. Fonte: Associated Press.