Coreia do Norte dispara 2 mísseis balísticos de curto alcance em direção ao mar

A Coreia do Norte lançou dois mísseis balísticos de curto alcance em direção ao mar oriental, após um submarino dos Estados Unidos chegar à Coreia do Sul, informaram as Forças Armadas da Coreia do Sul nesta segunda-feira, 24.

Os lançamentos aconteceram em três rodadas de teste desde a semana passada, com os mísseis percorrendo cerca de 400 quilômetros antes de cair nas águas, ao largo da costa leste da Península Coreana.

O Exército da Coreia do Sul condenou os lançamentos como uma “grave provocação” que ameaça a paz regional, e trabalha agora em cooperação com os EUA para monitorar as atividades militares norte-coreanas.

Na semana passada, o Comando das Nações Unidas entrou em contato com a Coreia do Norte para falar sobre o soldado norte-americano que cruzou a fronteira.

Os detalhes da resposta norte-coreana não foram divulgados. A tensão entre as Coreias continua alta, com intensificação das demonstrações de armas da Coreia do Norte e dos exercícios militares combinados dos EUA e da Coreia do Sul. A Coreia do Norte permanece em silêncio público sobre o soldado, e analistas acreditam que podem esperar semanas ou meses para fornecer informações significativas para iniciar com vantagem as negociações.