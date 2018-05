Coreia do Norte cumpre e detona local onde testes nucleares eram realizados

A Coreia do Norte realizou nesta quinta-feira a demolição de seu local de testes nucleares na presença de jornalistas estrangeiros.

As explosões ocorreram em três túneis nas montanhas ao norte do país, uma região pouco povoada, e em alguns edifícios ao redor, bem como postos de observação e quartéis.

O fechamento foi anunciado anteriormente pelo líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, à frente de sua cúpula planejada com o presidente dos EUA, Donald Trump, no próximo mês.

A decisão do Norte de fechar o local tem sido vista como um gesto bem-vindo de Kim para definir um tom positivo à frente da cúpula. Mesmo assim, não é um movimento irreversível e que deveria ser seguido por muitas medidas mais significativas para atender às demandas da Trump pela desnuclearização.

Ao trazer um pequeno grupo de jornalistas, a Coreia do Norte está provavelmente esperando ter imagens dramáticas do fechamento – incluindo das explosões. O Norte não convidou inspetores internacionais de armas nucleares para a cerimônia. Fonte: Associated Press