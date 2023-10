Mundo Cooperação com UE é fundamental para questão de laços com China, diz secretária dos EUA

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse nesta segunda-feira, 16, que a cooperação entre Washington e a União Europeia (UE) é fundamental no que diz respeito aos laços econômicos com a China, inclusive para definir eventuais restrições a investimentos externos em tecnologias sensíveis, de forma a proteger interesses de segurança nacional.

“Como expus em abril, não queremos dissociar a nossa economia da China – queremos diversificar”, afirmou Yellen, durante encontro de ministros de Finanças do Eurogrupo, em Luxemburgo. “À medida que protegemos os nossos interesses de segurança nacional, procuramos uma comunicação aberta e direta para evitar mal-entendidos e erros de cálculo”, acrescentou.

Na sexta-feira, 20, EUA e UE farão uma reunião de cúpula na Casa Branca, em Washington.