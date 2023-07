‘Conversei com ministro iraniano sobre importância de diálogo sobre acordo nuclear’, diz Borell

O Alto Representante da União Europeia, Josep Borell, conversou com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Amirabdolahian, sobre a importância de continuar o diálogo sobre o acordo nuclear, conhecido com Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês).

Em seu Twitter, o diplomata afirmou que a desescalada no programa nuclear do Irã e a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (Aiea) permanecem cruciais.

“Sublinhei que a cooperação militar com a Rússia é inaceitável, que os detidos da União Europeia devem ser libertados e os direitos humanos respeitados”, disse ainda.

Hoje, o grupo Organização de Cooperação de Xangai, que tem como dois líderes Rússia e China, incluiu oficialmente o Irã em seus quadros, durante sua reunião anual. As duas potências, integrantes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) também fazem parte do JCPOA, que conta ainda com Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha, além da UE.