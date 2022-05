Conversas sobre adesão da Albânia à UE começarão logo, diz Charles Michel

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse nesta sexta-feira (20) que negociações sobre a adesão da Albânia à União Europeia (UE) deverão começar o mais breve possível. Segundo Michel, a Albânia cumpriu toda as condições para que as conversas tenham início. Michel fez as declarações após se reunir com o primeiro-ministro albanês, Edi Rama, em Tirana, capital do país. Em junho, líderes dos 27 países da UE irão se reunir em Bruxelas com líderes da região dos Balcãs Ocidentais, que é composta por Albânia e mais quatro antigas repúblicas iugoslavas.