Contagem final de votos em Israel reforça vitória de Netanyahu

A contagem final dos votos em Israel nesta quinta-feira, 11, garantiu ao Likud, partido do primeiro-ministro, Binyamin Netanyahu, uma cadeira adicional no Parlamento. O partido tem agora a maior fração no Knesset, o Parlamento israelense, assegurando a vitória do premiê.

O Likud obteve um total de 36 dos 120 assentos e seu principal rival, o Azul e Branco, de Benny Gantz, conquistou 35 cadeiras, segundo o comitê eleitoral. A previsão inicial era de que os dois partidos empatariam com 35 assentos.

De acordo com a contagem final, outro grupo nacionalista, o partido Nova Direita, dos ministros de Educação, Naftali Bennett, e Justiça, Ayelet Shaked, ficará de fora do Parlamento por não ter conseguido alcançar, por algumas centenas de votos, o mínimo necessário – 3,25%. O partido anunciou que questionará a contagem.

Apesar de a contagem ter sido concluída, o presidente da comissão, Hanan Melzer, disse que os resultados não são oficiais e, portanto, ainda passíveis de revisão. Ele disse que a certificação final dos resultados será entregue ao presidente do país, Reuven Rivlin, na próxima quarta-feira. Rivlin tem a missão de autorizar Netanyahu a formar uma aliança de governo.

Os resultados apresentados nesta quinta-feira não mudam significativamente os dados divulgados há dois dias. Eles incluem a contagem dos votos de soldados, diplomatas, prisioneiros e pacientes de hospitais que votaram em circunstâncias atípicas.