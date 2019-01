Congresso peruano investiga empresa de presidente

O Congresso do Peru aprovou na quarta-feira, 16, a investigação do consórcio Conirsa, que construiu a estrada Interoceânica Sul com participação da Odebrecht, pela contratação, entre 2006 e 2008, de uma companhia do atual presidente do país, Martín Vizcarra.

A investigação foi aprovada com os votos dos fujimoristas, que lideram a oposição. Vizcarra sempre disse que sua empresa nunca teve contrato com a Odebrecht.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.