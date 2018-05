Congresso espanhol decide na sexta-feira se remove ou mantém governo de Rajoy

A presidente do Congresso dos Deputados da Espanha, Ana Pastor Julian, anunciou nesta segunda-feira pelo Twitter que os 350 integrantes da câmara baixa debaterão nas próximas quinta e sexta-feira a moção de censura contra o governo do primeiro-ministro Mariano Rajoy. Ao fim do debate, na própria sexta-feira, os parlamentares decidirão em uma votação se o removem ou o mantêm no comando do país.

A continuidade da atual administração no poder foi colocada em xeque após diversos membros do governista Partido Popular serem condenados no escândalo de corrupção conhecido como Caso Gürtel.