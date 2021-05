Congo: ameaça de nova erupção de vulcão faz cidade ser esvaziada

Dezenas de milhares de pessoas evacuaram a cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo, temendo outra erupção vulcânica do Monte Nyiragongo, que expeliu lava perto da cidade na semana passada. Veículos e pedestres encheram as ruas, com a população desesperada para escapar do perigo. O vulcão pode entrar em erupção a qualquer momento, dizem autoridades

O Nyiragongo entrou em erupção de modo repentino no sábado, 22, quando a lava fluiu em duas direções a partir dos flancos do vulcão. Uma parte parou nos subúrbios ao nordeste de Goma, e a outra cortou ao longo de um quilômetro a Rodovia Nacional 4, uma rota regional vital para o abastecimento da cidade.

De acordo com as autoridades, 32 pessoas morreram desde a erupção, e entre 900 e 2.500 casas foram destruídas. Ao menos dez bairros estão sem água corrente e grande parte da cidade não tem energia elétrica.

“Os dados atuais de sismicidade e de deformação do solo indicam a presença de magma sob a área urbana de Goma, com uma extensão sob o lago Kivu”, declarou o governador militar da província de Kivu Norte, o general Constant Ndima. “Atualmente, não podemos descartar a erupção em terra ou sob o lago, que poderia acontecer com pouco ou nenhum sinal de alerta”, completou o governador.

A saída da cidade é obrigatória e acontecerá no sentido de Sake, uma localidade que fica 20 km ao oeste de Goma, segundo Ndima. “As pessoas devem levar o mínimo, para que todos tenham a possibilidade de embarcar depois de fechar cuidadosamente suas casas.”

Imediatamente após o anúncio, milhares de pessoas iniciaram a fuga em direção à região congolesa de Masisi e de Sake, assim como à fronteira com Ruanda.

Veículos de todo tipo, incluindo carros com famílias e caminhões-tanque, aguardavam diante da “grande barreira” – a fronteira de Ruanda ao sul da cidade. As ruas da zona sul de Goma estavam lotadas, com pessoas caminhando e carregando colchões, malas ou seus poucos pertences em sacolas de plástico. Crianças muito assustadas acompanhavam os pais.

Apesar dos engarrafamentos, a passagem para Ruanda foi relativamente tranquila, pois a maioria dos veículos seguiu para Sake.

Goma, uma cidade de mais de 600 mil habitantes, tem uma população que alcança dois milhões de pessoas quando adicionada as áreas da periferia. Ao mesmo tempo, a região é uma zona de intensa atividade vulcânica, com seis vulcões, incluindo o Nyiragongo e o Nyamuragira, de 3.470 metros e 3.058 metros respectivamente. (Com agências internacionais).