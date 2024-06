Condições para Israel acabar com a guerra não mudaram, diz Netanyahu

As condições para Israel acabar com a guerra não mudaram, disse o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em pronunciamento no perfil oficial no X, antigo Twitter. Segundo ele, tais condições são “a destruição das capacidades militares e governativas do Hamas, a libertação de todos os reféns e a garantia de que Gaza já não representa uma ameaça para Israel”. “A noção de que Israel concordará com um cessar-fogo permanente antes que estas condições sejam cumpridas é um fracasso”, completou.

A declaração foi feita após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de que Israel ofereceu uma nova proposta para garantir um cessar-fogo em Gaza e a soltura de reféns presos durante a guerra com o Hamas. Netanyahu ainda afirmou que, segundo o acordo, Israel continuará insistindo que tais condições sejam cumpridas antes que um cessar-fogo permanente seja estabelecido.

Anteriormente, Netanyahu já havia afirmado pela rede social que uma equipe de negociação estava autorizada a apresentar uma proposta para libertação mais rápida possível dos reféns, mas “que também permitiria a Israel continuar a guerra até que todos os seus objetivos fossem alcançados, incluindo a destruição das capacidades militares e governativas do Hamas”. “A proposta apresentada por Israel, incluindo a transição condicional de uma fase para a seguinte, permite a Israel defender estes princípios”, acrescentou.