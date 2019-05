Companhias aéreas cancelam voos para Caracas diante de confrontos no país

Diversas companhias áreas cancelaram voos internacionais com destino a Caracas nesta quarta-feira, após os protestos violentos registrados na capital do país ontem. A companhia espanhola Air Europa informou que os voos de hoje para Caracas foram suspensos e que outros cancelamentos poderão ser anunciados nos próximos dez dias.

A agência de viagens Molina Viajes, com sede em Caracas, divulgou que os voos provenientes de Miami para Caracas e com destino à cidade norte-americana também foram suspensos. A companhia Estelar cancelou seu voo de Buenos Aires, na Argentina, para a capital venezuelana, mas continua operando os voos que vêm de e para o Peru e o Chile.

Até o início da tarde, o metrô de Caracas operava normalmente, depois de ter seus serviços interrompidos ontem feira durante os confrontos na capital.

Mais cedo, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, disse a repórteres na Casa Branca que o secretário de Estado do país, Mike Pompeo, pretende discutir nesta quarta-feira com o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, sobre os desdobramentos do conflito na Venezuela.

Bolton e outros funcionários dos EUA alegam que a Rússia é responsável pela decisão de Maduro de permanecer no país. Bolton e Pompeo afirmaram que Maduro estava pronto para voar para Cuba na terça-feira, após uma tentativa de revolta militar contra seu governo, até que a Rússia o persuadiu a permanecer no país. Fonte: Associated Press.