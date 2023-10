Companhias aéreas cancelam mais de 80 voos para Tel Aviv

As companhias aéreas cancelaram mais de 80 voos com origem e destino para Tel Aviv, o equivalente a cerca de 14% de todos os voos programados, em virtude do ataque do grupo extremista Hamas no país, de acordo com a FlightAware.

A Delta Air Lines e a American Airlines cancelaram voos de sábado e domingo à noite saindo do aeroporto de Nova York para Tel Aviv, embora um voo de retorno da Delta tenha conseguido partir de Tel Aviv na noite deste sábado. A United Airlines também cancelou um voo saindo de São Francisco. A alemã Lufthansa cancelou vários voos entre Frankfurt e Tel Aviv.

Fonte: Associated Press