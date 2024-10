Companhias aéreas cancelam e desviam voos entre Europa e Ásia, após ataque do Irã à Israel

Companhias aéreas decidiram cancelar ou desviar voos da rota da Europa para a Ásia, que deveriam cruzar o corredor aéreo que separa Irã e Israel, depois do ataque iraniano de mísseis em território israelense realizado na terça-feira, dia 1º. No total, 81 voos de 16 empresas mudaram o trajeto também por conta do fechamento do espaço aéreo na região, tomando um caminho alternativo que passa pelo Cairo e Istambul.

A Qatar Airways informou, em comunicado, que revisou suas rotas por conta das restrições aéreas e que voos com origem ou destino no Irã e Iraque estão temporariamente suspensos. A Emirates também suspendeu pelos próximos dois dias os voos para Teerã, Amã, Basra e Bagdá, além de ter cancelado os voos entre Dubai e Londres, Bahrein, Kuwait e Omã nesta quarta-feira, 2.*Com informações da Dow Jones Newswires.