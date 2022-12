Comitê vota para enviar caso de Trump a Depto. de Justiça por acusações criminais

O comitê de investigação da Câmara dos Representantes sobre o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio votou para enviar o caso do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump ao Departamento de Justiça, para a potencial apresentação de acusações criminais, uma recomendação enfática que culmina os 18 meses de apuração. As conclusões do comitê incluem alegações de que Trump disseminou alegações falsas de fraude relacionadas à eleição de 2020, incitando seus partidários à violência em 6 de janeiro, segundo o resumo executivo, divulgado pelo comitê após reunião nesta segunda-feira.

Apesar de saber que ele havia perdido dezenas de processos eleitorais, Trump se recusou a aceitar que seu concorrente, Joe Biden, venceu a eleição e “tramou para reverter o resultado da eleição”, concluiu o comitê, segundo seu resumo.

O comitê, em sua reunião, apresentou quatro condutas criminosas pelas quais Trump deveria ser acionado pelo Departamento de Justiça, entre elas obstrução de um procedimento oficial, conspiração e incitação à insurreição. Também houve imputação de condutas criminosas contra John Eastman, advogado constitucionalista que trabalhou para Trump nas semanas que levaram ao 6 de janeiro e que falou a uma multidão antes do confronto no Capitólio.