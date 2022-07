Comissão Europa adota novo pacote para manter veto a compras de ouro da Rússia

A Comissão Europeia adotou nesta sexta-feira, 15, uma proposta conjunta por um novo pacote de medidas para “manter e fortalecer a eficácia” dos seis pacotes de sanções da União Europeia contra a Rússia. Em comunicado, o bloco diz que o pacote de hoje esclarece uma série de provisões para fortalecer a certeza jurídica para operadores e autoridades de segurança dos países da UE, além de alinhar as sanções do bloco às de aliados, em particular o G7. Também reitera a postura para proteger a segurança alimentar pelo mundo, diz o texto.

O pacote de hoje introduz novo veto a importações de ouro russo. Também fortalece exigências de que se reportem dados, a fim de fortalecer os congelamentos de ativos pelo bloco, diz o comunicado. Reitera ainda que não serão alvos o comércio de produtos agrícolas entre outros países e a Rússia.

O texto prevê que as sanções da UE sejam estendidas por seis meses, até nova revisão no fim de janeiro de 2023. O pacote agora será discutido pelos países do grupo no Conselho Europeu para sua adoção, informa o comunicado.