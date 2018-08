Começam audiências em pedido do Irã contra sanções dos EUA na ONU

Começaram nesta segunda-feira as audiências no caso do Irã contra as sanções impostas pelos Estados Unidos. O país persa entrou com uma queixa neste mês na Corte Internacional de Justiça, mais alto tribunal da Organização das Nações Unidas (ONU), alegando que a atitude de Washington viola o Tratado da Amizade, firmado em 1955, que regula interesses econômicos e diplomáticos entre os dois países.

Nas audiências, que ocorrem na sede do tribunal, em Haia, Teerã pede que os juízes suspendam urgentemente as sanções americanas e protejam os interesses iranianos. O país classifica a atitude de Washington como “agressão econômica”.

O representante iraniano Mohsen Mohebi disse ao tribunal que a decisão dos EUA era uma violação clara do Tratado da Amizade, já que “pretende prejudicar, o mais severamente possível, a economia do Irã”. Ele reforçou que as sanções já estão causando danos à economia e à sociedade do país persa e ameaçam desestabilizar ainda mais a região.