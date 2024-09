Combates em Gaza são parcialmente interrompidos para início da vacinação contra poliomielite - O Liberal

Uma interrupção localizada e temporária nos combates em Gaza começou neste domingo, 1º de setembro, para que aconteça a vacinação de crianças da região contra a poliomielite.

Pausas de oito horas por pelo menos três dias consecutivos estão planejadas e foram negociadas após o vírus ter sido detectado em amostras de esgoto. Os profissionais de saúde iniciaram os trabalhos de imunização hoje.

O governo de Gaza culpou Israel por criar condições para que o vírus ressurgisse, e as autoridades israelenses informaram que seria estabelecido um corredor para a movimentação segura dos profissionais de saúde, além de áreas seguras para a administração da vacina entre 6 horas e 14 horas.

Autoridades dos Estados Unidos disseram que o governo do presidente Joe Biden trabalhou nos bastidores com Israel para chegar a um acordo sobre as pausas e garantir a execução da campanha de vacinação em Gaza.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) pretende imunizar cerca de 640 mil crianças menores de 10 anos. Fonte: Dow Jones Newswires