Mundo Com Blinken, ministro turco diz que preocupações do país sobre Otan são legítimas

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, e o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlüt Çavusoglu, se reuniram hoje em Nova York, e abordaram a entrada de Finlândia e Suécia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), algo que vem sendo criticado por Ancara.

“A Turquia tem apoiado a política de ‘Portas Abertas’ da Otan mesmo antes desta guerra. Mas em relação a esses candidatos também temos preocupações legítimas de segurança de que eles estavam apoiando organizações terroristas”, afirmou Çavusoglu. Segundo ele, a Turquia entende as preocupações de segurança, mas as turcas “também devem ser atendidas”. “Essa também é uma das questões que devemos continuar discutindo com amigos e aliados, incluindo os Estados Unidos”, afirmou.

Em comunicado conjunto emitido após o encontro, os representantes indicam que reiteraram seu apoio à soberania e integridade territorial da Ucrânia contra a guerra inaceitável da Rússia. “Neste quadro, os Estados Unidos e a Turquia reafirmaram seu apoio para encontrar uma solução para acabar com a guerra”, diz o documento.