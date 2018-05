Colombianos elegem presidente neste domingo

Durante décadas, os colombianos votaram em meio a uma situação de conflito com grupos esquerdistas. Mas neste domingo eles vão votar nas primeiras eleições presidenciais desde a assinatura de um acordo de paz com o maior grupo rebelde do País. Os dois principais candidatos apresentaram visões bastante diferentes sobre o modelo econômico da Colômbia e o futuro do processo de paz divisório, em uma campanha polarizada.

Liderando as pesquisas está o ex-senador conservador Ivan Duque, protegido do influente ex-presidente Álvaro Uribe, seguido por Gustavo Petro, ex-presidente guerrilheiro e ex-prefeito de Bogotá.