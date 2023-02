Colômbia: Força Aérea confirma que identificou objeto semelhante a um balão

Em comunicado emitido na noite de ontem, a Força Aérea da Colômbia confirmou que identificou um objeto “com características semelhantes a de um balão” sobrevoando o espaço aéreo do país na sexta-feira.

No sábado, os Estados Unidos derrubaram um suposto balão espião chinês, após o objeto atravessar locais militares sensíveis por toda a América do Norte. De acordo com o governo dos EUA, um segundo balão chinês também foi identificado, sobrevoando a América Latina. Os Estados Unidos não divulgaram o local exato do segundo balão.

No comunicado, a Força Aérea colombiana informou que detectou o objeto na manhã de ontem, após ele entrar no espaço aéreo colombiano pela região norte. De acordo com o órgão, o objeto foi acompanhado até que ele deixasse o espaço aéreo colombiano.

“Dessa maneira, podemos determinar que esse elemento não representou uma ameaça à segurança da defesa nacional, assim como à segurança aérea. A instituição seguirá com as investigações pertinentes com diferentes países e instituições para estabelecer a origem do objeto”, diz o comunicado.