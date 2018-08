Colômbia e Peru prometem construir banco de dados sobre imigrantes venezuelanos

As autoridades de imigração colombianas e peruanas prometeram construir um banco de dados conjunto para compartilhar informações sobre o número crescente de venezuelanos que estão fugindo da crise econômica e humanitária do país comandado por Nicolás Maduro. O plano foi anunciado na terça-feira após uma reunião regional de dois dias com o objetivo de desenvolver uma resposta unificada ao êxodo de pessoas da Venezuela.

A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que 2,3 milhões de venezuelanos fugiram do país desde 2014, com a maioria indo para o Peru ou a Colômbia. Cerca de 1 milhão de venezuelanos chegou à Colômbia em menos de dois anos, enquanto autoridades peruanas dizem que há mais de 400 mil habitantes no país.

O diretor do órgão responsável pela política de imigração da Colômbia, Christian Kruger, disse que o banco de dados permitirá que as nações compartilhem informações sobre temas como status de imigração, saúde e segurança. Ele espera que outras nações, incluindo o Equador, se unam ao projeto. Fonte: Associated Press.