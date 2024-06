Claudia Sheinbaum é eleita presidente do México, segundo projeção do órgão eleitoral

A governista Claudia Sheinbaum venceu neste domingo, 2, as eleições presidenciais no México, segundo uma projeção do Instituto Nacional Eleitoral (INE). Com pouco mais de 30% das urnas apuradas, por volta das 3h desta segunda-feira, 3, a candidata somava 57% dos votos, contra 30% da principal rival na disputa, a senadora Xóchitl Gálvez.

Com base nesses números, o INE apresentou no fim da noite de domingo uma projeção que indica que Sheinbaum vencerá o pleito com 58,3% a 60,7% do total de votos. Gálvez alcançará entre 26,6% e 28,6%, segundo o INE.

Sheinbaum é cientista, tem 61 anos e foi prefeita da Cidade do México entre 2018 e 2023. Ao tomar posse, se tornará a primeira mulher a presidir o México. Na campanha, Sheinbaum prometeu dar continuidade ao governo do esquerdista Andrés Manuel López Obrador.