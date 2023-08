Cidade da Itália é atingida por ‘tsunami’ de lama após deslizamento de terra

Ruas e carros em Bardonecchia, uma cidade perto de Turim, no vale da montanha Val di Susa, na Itália, foram cobertos por um mar de lama espessa e cinzenta no domingo, 14. A “enchente de barro” foi provocada por um deslizamento de terra em uma montanha, que enviou água, solo e detritos para a cidade, transbordando as margens dos rios.

Um vídeo gravado por um morador mostra uma enorme onda de sujeira, água e detritos derrubando um portão e moradores fugindo enquanto a lama descia uma rua da cidade. Outras imagens que circularam nas redes sociais mostraram lama espessa correndo pelas margens dos rios que passam pela cidade.

O governador regional do Piemonte, Alberto Cirio, disse que não houve vítimas e que cinco pessoas inicialmente consideradas desaparecidas foram encontradas. Em uma postagem no Facebook, Cirio disse que os danos foram significativos. O vice-primeiro-ministro Antonio Tajani prometeu apoio do governo federal.

Na segunda-feira, 14, equipes de proteção civil limparam as estradas cobertas de lama e verificaram a situação hidrológica do Rio Frejus, que foi o principal envolvido.

Bardonecchia é um destino popular nos Alpes italianos tanto para esportes de montanha de inverno quanto para caminhadas de verão. Vários rios riachos e afluentes o alimentam, incluindo Frejus, Melezet e Rochemolles. No domingo, a cidade de 3 mil habitantes estava comemorando o dia da festa de seu padroeiro, São Hipólito, com atividades e jogos durante o dia e fogos de artifício planejados à noite, de acordo com a agência de turismo da cidade. Fonte: Associated Press.