Chuva não consegue apagar os incêndios florestais no Canadá, e fumaça já atinge EUA e Europa

Os incêndios florestais no Canadá irão enviar uma fumaça ainda pior para todo o País e também para os Estados Unidos nos próximos dias, depois que as recentes fortes chuvas na província de Quebec não atingiram os locais onde os incêndios são mais ativos, informaram autoridades nesta quarta-feira, 28. Essa é a pior temporada de incêndio florestais já registrada no Canadá.

A fumaça dos incêndios florestais provocou intensas cortinas de neblina em amplas áreas do Canadá e dos Estados Unidos, avançando para o sul de Illinois, Indiana e Ohio, e também para partes da Virgínia Ocidental.

Os incêndios começaram antes que o previsto, em um terreno mais seco do que o normal, e aceleraram rapidamente, esgotando os recursos de combate a incêndios em todo o país, disseram autoridades ambientais e de incêndio.

O meteorologista Steven Flisfeder disse que a fumaça se espalhará por Quebec e Ontário nos próximos dias e que a qualidade do ar se deteriorará como resultado. “Enquanto os incêndios estiverem queimando e a fumaça estiver na atmosfera, será uma preocupação não apenas para os canadenses, mas também para os norte-americanos”, afirmou.

Flisfeder disse que os céus com fumaça persistirão, a menos que a chuva forneça ajuda suficiente aos bombeiros para controlar as chamas. “É importante observar que as maiores quantidades de chuva não foram recebidas nas áreas onde ocorrem os incêndios florestais mais ativos”, disse o meteorologista.

A área de Detroit, no Estado do Michigan acordou na quarta-feira, 28, com a pior qualidade do ar nos Estados Unidos, com a fumaça dos incêndios florestais se espalhando pela maior parte da região do Great Lakes.

Enquanto isso, a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) está relatando que a fumaça dos incêndios florestais no norte de Quebec atingiu a Europa. A agência norte-americana disse que imagens de satélite de segunda-feira, 26, mostraram fumaça se estendendo pelo Oceano Atlântico Norte até a Península Ibérica, França e outras partes da Europa Ocidental.

Há 490 incêndios queimando a nível nacional, sendo que 255 deles são considerados fora de controle. A agência de prevenção de incêndios florestais de Quebec está relatando 110 incêndios ativos.

O Canadá já superou o recorde de área queimada. Quase todas as províncias do Canadá têm incêndios. Um recorde de 80 mil quilômetros quadrados do Canadá foi queimado, uma área quase tão grande quanto o Estado da Carolina do Sul (EUA), de acordo com o governo canadense. “Esta temporada foi sem precedentes”, disse Flisfeder.

O diretor médico de Ontário, Dr. Kieran Moore, sugeriu que as pessoas adquiram o hábito diário de verificar a qualidade do ar neste verão, uma vez que esse fator que deve continuar sendo uma preocupação durante o verão, enquanto as queimadas persistirem. “Esse é o nosso novo normal agora: observar todos esses parâmetros”, disse Moore.

O céu nublado e o ar acre eram nítidos na maior cidade do Canadá, Toronto, onde creches e o conselho escolar suspenderam as atividades ao ar livre. Quase 1,2 mil pessoas vulneráveis da comunidade Cree estão entre os evacuados que fugiram do norte de Quebec por causa de incêndios florestais e da fumaça. Fonte: Associated Press.